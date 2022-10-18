أحدهما عمّها .. الإعدام لشخصين أُدينا بإغتصاب طفلة وقتلها جنوبي العراق

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار، يوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق شخصين أُدينا بقتل طفلة بعد اغتصابها في إحدى مناطق مدينة الناصرية.

وقال مصدر قضائي لوكالة شفق نيوز، إن أحد الذين تم الحكم عليهما هو عم الطفلة، وقد صدر الحكم بحقهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وفي حكم اخر حكمت محكمة الجنايات بالسجن المؤبد على شخص نتيجة ادانته بقتل احد المواطنين بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار.

وقد صدر القرار بحق المدان وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وفقا للمصدر القضائي.