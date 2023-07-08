أحدهما عسكري .. ضبط 3 كغم من الكرستال بحوزة تاجري مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بالقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مديرية شؤون مكافحة المخدرات في البصرة القت القبض على متهمين اثنين ضبط بحوزتهما 2 كيلو غرام و50 غراما من مادة الكريستال.

وبين المصدر ان احد المتهمين يعمل في وزارة الدفاع حيث جرت عملية القاء القبض في قضاء القرنة.

بدورها أكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان اليوم، أنه من خلال قوة من مكافحة مخدرات البصرة ضبطت صباح اليوم تاجري مخدرات بحوزتهما 3 كغم من مادة الكريستال المخدرة في البصرة بالجرم المشهود، مضيفة أنه تم ايداعهما التوقيف بقرار قضائي لينالا جزاءهما العادل .

هذا وكانت المديرية قد ضبطت يوم الخميس الماضي تاجر مخدرات في محافظة البصرة بحوزته 13 كيلو غراما من مادة الكريستال المخدرة.