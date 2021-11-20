أحدهما شرطي مرور.. الإطاحة بتاجري مخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، يوم السبت، باعتقال تاجري مخدرات في المحافظة، أحدهما شرطي مرور.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الأمن، وبعمليتين مختلفتين، تمكنت من الاطاحة بتاجري مخدرات وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وأضاف أن "المعتقل الأول يعمل شرطي مرور في مديرية مرور المحافظة، حيث تمت مداهمة منزله قبل شهرين لكن القوات الأمنية فشلت باعتقاله واليوم تمت الاطاحة به بكمين امني بتهمة تجارة المخدرات".

وبين المصدر، ان "التاجر الثاني المعتقل تمت الاطاحة به وبحوزته نصف كيلوغرام من مادة الكريستال"، مشيرا إلى أن "المعتقل كان قد خرج مؤخرا من السجن بعد قضاء مدة محكوميته في السجن بسبب تجارته المخدرات أيضاً".