سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أحدهما شرطي مرور.. الإطاحة بتاجري مخدرات في النجف

Category: أمـن

Date: 2021-11-20T19:26:31+0000
أحدهما شرطي مرور.. الإطاحة بتاجري مخدرات في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، يوم السبت، باعتقال تاجري مخدرات في المحافظة، أحدهما شرطي مرور.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات الأمن، وبعمليتين مختلفتين، تمكنت من الاطاحة بتاجري مخدرات وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

وأضاف أن "المعتقل الأول يعمل شرطي مرور في مديرية مرور المحافظة، حيث تمت مداهمة منزله قبل شهرين لكن القوات الأمنية فشلت باعتقاله واليوم تمت الاطاحة به بكمين امني بتهمة تجارة المخدرات". 

وبين المصدر، ان "التاجر الثاني المعتقل تمت الاطاحة به وبحوزته نصف كيلوغرام من مادة الكريستال"، مشيرا إلى أن "المعتقل كان قد خرج مؤخرا من السجن بعد قضاء مدة محكوميته في السجن بسبب تجارته المخدرات أيضاً".

related

بعد مطاردة مسلحة .. القبض على رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في النجف

Date: 2021-07-07 05:05:30
بعد مطاردة مسلحة .. القبض على رئيس عصابة تتاجر بالمخدرات في النجف

غداة هروبه.. اعتقال سائق مسؤول مدان بتعاطي المخدرات في النجف

Date: 2021-09-22 08:27:33
غداة هروبه.. اعتقال سائق مسؤول مدان بتعاطي المخدرات في النجف

في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

Date: 2021-04-19 08:33:31
في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

انتحار رجل ستيني والقبض على متعاطي مخدرات في بغداد والنجف

Date: 2021-05-24 08:10:40
انتحار رجل ستيني والقبض على متعاطي مخدرات في بغداد والنجف

النجف.. "أخطر" تاجر مخدرات في قبضة الأمن الوطني

Date: 2021-07-16 17:36:22
النجف.. "أخطر" تاجر مخدرات في قبضة الأمن الوطني

وفاة متهم بصري داخل سجن للمخدرات في النجف

Date: 2021-01-12 09:36:33
وفاة متهم بصري داخل سجن للمخدرات في النجف

بعملية نوعية.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف

Date: 2021-03-16 18:26:08
بعملية نوعية.. الإطاحة بأربعة تجار مخدرات في النجف

النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات

Date: 2021-06-05 16:21:48
النجف وذي قار.. مصرع شخصين والإطاحة بـ"أخطر" تاجر مخدرات