أحدهما شرطي .. العثور على جثتي رجلين مقتولين قرب مرقد ديني في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بالعثور على جثتي رجلين أحدهما منتسب في قوات الشرطة الاتحادية قرب مرقد ديني شمال شرقي محافظة ديالى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرت على جثتي الرجلين احدهما يحمل هوية تشير الى انه منتسب بالشرطة الاتحادية، والآخر مجهول الهوية لوحظت على جسديهما آثار عدة اطلاقات نارية في مبزل مزار ديني يعرف بمرقد (ابراهيم السمين) في منطقة كشكول ضمن اطراف ناحية قرة تبة شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن"الأجهزة الأمنية نقلت الجثتين للطب العدلي، وتم فتح تحقيق بالحادث لكشف ملابسات الجريمة".