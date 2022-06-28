أحدهما زعيم عشائري .. مقتل شخصين بهجومين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بمقتل شخصين أحدهما زعيم عشائري بحادثين منفصلين في محافظتي النجف والمثنى.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "الشيخ احمد المسلماوي (زعيم عشائري) قُتل بهجوم مسلح في ناحية الحيدرية شمالي محافظة النجف.

و أضافا أنه لم تعرف اسباب اغتيال (الشيخ المسلماوي)، حيث تم نقل جثته للطب العدلي، ولاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار المصدران إلى مقتل عامل في أحد أفران الصمون (نوع من أنواع الخبز المحلي) بمنطقة الحيدرية وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.

كما نوه المصدران إلى أن عملية القتل حصلت نتيجة عراك تطور لاستخدام الاسلحة وراح ضحيتها العامل، حيث طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بملاحقة الفاعلين.