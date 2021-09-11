أحدهما خطط لشن هجمات بكوردستان.. الإطاحة بقياديين اثنين في داعش

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، إلقاء القبض على قياديين اثنين بتنظيم داعش خطط أحدهما لشن هجمات في إقليم كوردستان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من القاء القبض على ما يسمى (امني ولاية شمالي العراق) المكنى ابو ابراهيم دابق".

وأضافت أن "دابق هو المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كوردستان، والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقاً في محافظتي كركوك والانبار ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كوردستان العراق والتي كانت تخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".

وأشارت إلى أن "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف وملاحقة في محافظات كركوك ونينوى وبغداد والانبار".

وقالت الخلية إن "هذا الإرهابي هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقاً وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة الى محافظة أربيل والمسؤولة عن مايسمى (كفالات) داعش في نينوى وهي مبالغ مالية توزع على العناصر الإرهابية".

وأفادت الخلية بتمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال العملية ذاتها من القاء القبض على ما يسمى "المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا.