سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أحدهما خطط لشن هجمات بكوردستان.. الإطاحة بقياديين اثنين في داعش

Category: أمـن

Date: 2021-09-11T15:09:10+0000
أحدهما خطط لشن هجمات بكوردستان.. الإطاحة بقياديين اثنين في داعش

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، إلقاء القبض على قياديين اثنين بتنظيم داعش خطط أحدهما لشن هجمات في إقليم كوردستان.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت من القاء القبض على ما يسمى (امني ولاية شمالي العراق) المكنى ابو ابراهيم دابق".

وأضافت أن "دابق هو المطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كوردستان، والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقاً في محافظتي كركوك والانبار ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كوردستان العراق والتي كانت تخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم". 

وأشارت إلى أن "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف وملاحقة في محافظات كركوك ونينوى وبغداد والانبار".

وقالت الخلية إن "هذا الإرهابي هو زوج  إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقاً وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة الى محافظة أربيل والمسؤولة عن مايسمى (كفالات) داعش في نينوى وهي مبالغ مالية توزع على العناصر الإرهابية". 

وأفادت الخلية بتمكن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال العملية ذاتها من القاء القبض على ما يسمى "المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصوليا.

related

بينهم "والي الفلوجة".. كوردستان تفكك شبكة لداعش وتعتقل أفرادها الـ22

Date: 2021-04-20 16:47:45
بينهم "والي الفلوجة".. كوردستان تفكك شبكة لداعش وتعتقل أفرادها الـ22

العراق يستبق انتهاء الاتفاق مع التحالف الدولي باجراء عسكري

Date: 2020-01-30 16:52:25
العراق يستبق انتهاء الاتفاق مع التحالف الدولي باجراء عسكري

داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

Date: 2020-08-24 20:21:42
داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

الإعلام الأمني يكشف تفاصيل هجوم داعش على حويجة كركوك

Date: 2020-10-06 08:54:45
الإعلام الأمني يكشف تفاصيل هجوم داعش على حويجة كركوك

الجيش يصد هجوما لداعش ويقتل أحد عناصره شمال بغداد

Date: 2021-05-28 20:57:06
الجيش يصد هجوما لداعش ويقتل أحد عناصره شمال بغداد

داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

Date: 2021-03-06 19:53:51
داعش يهاجم قطعات الحشد في صلاح الدين

هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

Date: 2020-08-06 19:55:56
هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

داعش يتحرك بـ"خطة شيطانية" لاستعادة عناصره عقب تهديدات الرئيس الامريكي

Date: 2019-09-26 13:39:51
داعش يتحرك بـ"خطة شيطانية" لاستعادة عناصره عقب تهديدات الرئيس الامريكي