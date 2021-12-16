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أحدهما "حاجوز".. مقتل شخصين بحادثين منفصلين في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-12-16T20:45:24+0000
أحدهما "حاجوز".. مقتل شخصين بحادثين منفصلين في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمقتل شخصين احدهما دخل طرفا لحل نزاع عشائري على ارض زراعية شمال غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 19 عاما اقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بقرية عبدالرزاق على طريق قاعدة الإمام علي الجوية جنوب غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "اسباب الانتحار غامضة، حيث فتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته". 

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن "نزاعا عشائريا مسلحا اندلع بين أبناء عم من عشيرة البدور في منطقة الگطيعة شمال غربي مدينة الناصرية واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأوضح أن "النزاع كان بسبب خلاف على ارض زراعية، حيث قتل فيه شخص ثالث (حاجوز) كان يحاول حل النزع ويبلغ من العمر 38 عاما بعدما تلقى رصاصة في جسده".

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