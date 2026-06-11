أحدهما أجنبي.. الإطاحة بتاجري مخدرات بحوزتهما 2 كغم من الكريستال في الديوانية

شفق نيوز - الديوانية

أفادت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة الديوانية، اليوم الخميس، بتنفيذ عملية "نوعية" أسفرت عن إلقاء القبض بالجرم المشهود على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة، أحدهما أجنبي الجنسية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن العملية أسفرت أيضا عن ضبط (2) كغم من مادة الكريستال المخدرة بحوزة المتهمين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت استمرار عملياتها الأمنية والاستخبارية الرامية إلى ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وتجفيف منابعها، بدعم القضاء العراقيل وقراراته الحازمة، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.