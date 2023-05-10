أحدهما بنى علاقة "غرامية" معها.. المؤبد لمدانين اثنين بقتل امرأة في محافظة عراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بالسجن المؤبد ضد شخصين اثنين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد شخصين اثنين تمت ادانتهما بقتل امرأة في إحدى مناطق الكوفة العام الماضي بقضاء النجف"، لافتا إلى ان " احد المدانين بنى علاقة غرامية مع المجنى عليها".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".