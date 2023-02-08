"أحدهما ايراني".. اعتقال شخصين حاولا دخول منشأة نفطية جنوب العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاربعاء، عن تنفيذ عملية "مباغتة" أدت لاعتقال متهمين اثنين بينهم مواطن إيراني الجنسية وضبط عجلتهما التي كانا يرومان الدخول بها الى المنشآت النفطية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال إعلام مديرية شرطة الطاقة التابعة للوزارة في بيان، إن "قوة مشتركة من الفوج الثالث والسيطرة السابعة التابعين الى لواء شرطة الطاقة الثامن وبالتنسيق مع وحدتي الاستخبارات وأمن الأفراد في الفوج، القت القبض على متهمين اثنين بينهم مواطن إيراني الجنسية وضبط عجلتهما التي كانا يرومان الدخول بها إلى المنشآت النفطية ضمن قاطع مسؤولية اللواء، في محافظة البصرة بدون اي موافقات أمنية.

وبينت أن المتهمين اودعا التوقيف وحجز العجلة والمضبوطات التي بحوزتهما تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعرضها على القضاء المختص".

وبينت أن العملية تمت "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال".