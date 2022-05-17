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أحدهما اندلع في مجلس عزاء.. نزاعان عشائريان يخلفان قتيلين في ميسان وكربلاء

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T15:25:31+0000
أحدهما اندلع في مجلس عزاء.. نزاعان عشائريان يخلفان قتيلين في ميسان وكربلاء

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بمقتل شخصين إثر اندلاع نزاعين عشائريين في محافظتي ميسان وكربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع في قرية الصخرة التابعة الى ناحية العزير في محافظة ميسان بين أبناء عشيرة واحدة، مما ادى الى مقتل شخص جراء إصابته برصاصة في منطقة الرأس".

ولفت الى أن "القوات الامنية توجهت الى مكان الحادث للسيطرة على النزاع، كما تمكنت من إلقاء القبض على شخصين من المتسببين بالنزاع العشائري".

وفي كربلاء؛ اندلعت مواجهات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في منطقة السياحي التابعة لقضاء طويريج جنوبي محافظة كربلاء، اثناء اقامة مجلس عزاء لوجود ثأر سابق بين العشيرتين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المواجهات المسلحة تسببت بمقتل أحد المعزين في جامع أبو تراب في قضاء طويريج".

وأشار الى أن "الأوضاع ما زالت متوترة حيث أغلقت القوات الأمنية سوق السياحي بينما ينتشر أشخاص يحملون السلاح من العشيرتين في عموم المنطقة".

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