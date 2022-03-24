أحدهما استهدف منزل مسؤول محلي.. تفجيران وجثة مجهولة في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، بتسجيل ثلاثة حوادث بينها انفجار عبوة ناسفة استهدفت منزل عضو مجلس محافظة سابق بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " الاجهزة الامنية عثرت، صباح اليوم، على جثة شاب في الـ15 من عمره مرمية في احد الطرقات بقضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار"، مبيناً أن "اثار عدة رصاصات ظهرت في مناطق متفرقة من جسمه".

وأشار إلى أن " الجثة مجهولة الهوية، ولم يعثر على اي مستمسك فيها، وتم نقلها الى الطب العدلي، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وملاحقة الجناة".

وأضاف المصدر، ان "عبوتين ناسفتين استهدفتا منزلين، الاول بناحية الفضلية ولم يسفر الانفجار عن اصابة أو أضرار مادية "، مشيراً إلى أن" الانفجار الثاني كان في ناحية العكيكة وقد استهدف منزل عضو مجلس سابق يدعى عودة خصاف من دون وقوع خسائر بشرية، فيما أدى الانفجار إلى تدمير عجلته بالكامل".