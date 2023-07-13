أحدهما استدرج من خارج البلاد.. الأمن العراقي يقبض على رجلين وامرأة لارتكابهم جرائم قتل

شفق نيوز/ تمكنت قوات الأمن العراقية، يوم الخميس، من إلقاء القبض على رجلين وامرأة لارتكابهم جرائم قتل، أحدها استدرج من خارج البلاد.

وقالت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على رجل وامرأة لارتكابهما جريمة قتل ضمن منطقة التاجي شمال بغداد .

وبينت المديرية، أنه بعد التحقيق معهما اعترفا صراحة عن قيامهما بقتل المجنى عليه، حيث دونت أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.

من جانبها أعلنت وكالة الاستخبارات في الديوانية، (جنوبي العراق)، عن اعتقال شخص قتل امرأة باطلاقات نارية ورمى جثتها، وذلك بعد استدراجه من خارج البلاد.

وقالت في بيان، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومتابعته المباشرة لكشف ملابسات حادثة قتل امرأة باطلاقات نارية ورميها في احدى مناطق محافظة الديوانية، تم على الفور تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وملاحقة المجرمين.

وأوضحت أن مفارزنا تمكنت من القاء القبض على المتهم الرئيسي والمباشر بحادثة قتل المجنى عليها والذي تم استدراجه من خارج العراق، حيث اعترف المجرم صراحة عن قيامه بهذه الجريمة، واحيل إلى الجهات المعنية.

وتهيب وكالة الاستخبارات بالمواطنين الكرام في جميع انحاء العراق بالتعاون وتقديم اي معلومات تساعدهم في القاء القبض على الخارجين عن القانون من خلال الاتصال بالرقم المجاني الساخن 144 .