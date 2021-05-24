إحداها بسبب لعبة "بوبجي".. حالتا انتحار فاشلتين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار فاشلتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في قضاء الدواية شمال شرقي محافظة ذي قار، من المتعلقين بلعبة (بوبجي) أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (جيسي) بسبب اللعبة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبين المصدر، أن "ذوي الشاب تمكنوا من إنقاذه، ونقله لإحدى مستشفيات المحافظة".

واضاف أن "حالة الانتحار الثانية كانت لشاب في العشرينات من عمره، حيث قام بتناول 16 شريطا من عقار طبي داخل منزله في مدينة الناصرية"، مشيرا إلى أن "ذوي الشاب تداركوه بنقله إلى مستشفى الحسين التعليمي لإنقاذه".