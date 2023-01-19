إحداهما ارتكبت بـ"مجرفة".. مقتل زوجة وشاب بجريمتي قتل منفصلتين في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل امرأة وشاب في حادثين منفصلين في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "إمرأة تبلغ من العمر 31 عاما قُتلت برصاص زوجها في حي خزرا في كركوك".

وأضاف المصدر أن "الزوجين اللذين يعيشان في محافظة بغداد، ذهبا إلى كركوك لزيارة منزل شقيقة الزوجة، ووقعت مشادة بين الزوجين الليلة الماضية، وأطلق الرجل النار على زوجته بسلاح ناري ما تسبب بمقتلها في الحال".

وفي السياق أفاد المصدر إن "شاباً يدعى هاوري لطيف ويبلغ من العمر (27 عاماً)، قُتل خلال مشاجرة مع صديقه الذي استخدم المجرفة المعروفة محلياً بـ(الكرك) لقتل صديقه، في قرية (جيمن)، بالمحافظة بسبب خلافات على مسألة مقاولات بن الطرفين"، مبينا أن "المتهم سلم نفسه لمركز شرطة رحيم ئاوه للقوات الأمنية".