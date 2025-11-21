أحداث أمنية في بغداد و3 محافظات.. نزاع ومشاجرة وتحرير فتاة واعتقال محتالين

شفق نيوز- محافظات

شهدت العاصمة بغداد وثلاث محافظات عراقية، مساء الجمعة، حوادث أمنية مختلفة بين إصابة شخص بمشاجرة جماعية، واندلاع نزاع عشائري، وتحرير فتاة مختطفة والقبض على الجناة، فضلاً عن اعتقال متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين.

والبداية مع البصرة أقصى جنوب البلاد، حيث أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بـ"تجدد نزاع عشائري بين أبناء عم في ناحية الشافي بقضاء القرنة شمالي المحافظة".

وفي كركوك، أبلغ مصدر أمني الوكالة بإصابة شخص بجروح إثر نشوب مشاجرة بين مجموعة شباب قرب جسر "خاصة" في مركز المدينة.

وإلى الديوانية، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن تحرير فتاة مختطفة من محافظة كربلاء تم خداعها عن طريق أحد برامج التواصل الاجتماعي وجاء بها الخاطفين الى محافظة الديوانية، وتم القبض على الجناة بعد مداهمة مكان الخاطفين ومطاردتهم.

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة شرطة الكرخ، في بيان ورد للوكالة، القبض على متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بتقارير طبية مزيفة لجمع التبرعات، وتم إحالتهم مع المضبوطات لمركز شرطة الخضراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.