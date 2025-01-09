أحداث دراماتيكية بدخول سائق يحمل الخمور سيطرة تفتيش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بمصرع سائق عجلة اثناء هروبه من سيطرة تفتيش على طريق بغداد – كركوك تجنباً لضبط مشروبات كحولية كانت بحوزته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سيطرة تفتيش على طريق بغداد - كركوك ضمن محافظة ديالى أوقفت عجلة مدنية لتفتيشها ولكن سائقها قادها بسرعة مع البدء بتفتيشها من قبل أحد عناصر الأمن، ما أدى الى إصابة العنصر الأمني الذي يقوم بتفتيشها بجروح متوسطة".

وأضاف أن "العجلة التي يقودها الهارب انقلبت قرب قضاء الخالص وتوفي سائقها في الحال، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على كمية مشروبات كحولية بداخلها ويرجح أنه هرب خوفاً من ضبطها بحوزته".

وأشار المصدر الى أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها".