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أحداث بابل تتصاعد.. مهلة 3 أيام لاعتقال قتلة الشقيقين وإعدامهم ميدانياً

Category: أمـن

Date: 2021-09-04T17:11:02+0000
أحداث بابل تتصاعد.. مهلة 3 أيام لاعتقال قتلة الشقيقين وإعدامهم ميدانياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بأن شيخ عشيرة أمهل السلطات الأمنية وعشيرة أخرى ثلاثة أيام لإلقاء القبض على المتورطين في قتل شقيقين بقضاء الاسكندرية شمالي محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شيخ عشيرة المصالحة الجنابيين ماجد عباس علون أمهل السلطات الأمنية وعشيرة الجبور 3 أيام لإلقاء القبض على كل من شارك بجريمة قتل شقيقين".

وشدد علوان، على "إعدام المشاركين في الجريمة بمكان الحادث درءا للفتن وإحقاقاً للحق"، وفق ما نقل عنه المصدر.

وكان شقيقان قد قتلا وأصيب ثالث بجروح جراء تعرضهم للطعن بالسكاكين على يد مجموعة في مركز قضاء الاسكندرية أمس الجمعة

وفرضت السلطات المحلية في المحافظة حظرا للتجوال إلى إشعار آخر، السبت، في القضاء بهدف احتواء التوتر الشديد بين أبناء العشيرتين المتنازعتين.

ولم ينجح الحظر في احتواء الموقف، وعمد المئات من مسلحي عشيرة الجنابيين إلى إضرام النيران في عدة متاجر بمركز القضاء وسط إطلاق نار.

وتتكرر النزاعات العشائرية العنيفة في العراق منذ سنوات طويلة، وغالبا ما تعمد السلطات إلى التصالح بين الأطراف المتنازعة.

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