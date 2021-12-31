حجز قائد شرطة بابل و مدير استخبارات المحافظة بأمر وزير الداخلية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بحجز قائد شرطة بابل و مدير استخبارات المحافظة بأمر من وزير الداخلية عثمان الغانمي، وذلك على خلفية حادثة مجزرة "جبلة" التي وقعت مساء أمس الخميس.

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".