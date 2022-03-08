"حب من طرف واحد" ينهي حياة فتاة بجريمة مروعة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث قتل مروع لفتاة شمالي المحافظة على يد "عاشق لها" من طرف واحد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية عثرت على جثة فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، وهي طالبة مدرسة تسكن قرية آل جحيش بقضاء النصر شمالي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "الجثة عثر عليها ملقاة بمسافة 1كم من ثانوية النبعة للبنات وعليها أثار أطلاق نار بأنحاء الجسم".

وبين المصدر، أنه "بعد التحري عن الحادث تم التوصل إلى القاتل الذي يبلغ من العمر 22 عاماً"، مؤكداً أنه "تم اعتقاله ونقله لمركز تحقيق خاص، حيث اتضح انه مغرم بالمجنى عليها وهي تتجاهله، فقرر قتلها".