حبس قائد أمني عراقي رفيع بتهمة اختلاس أموال

2022-12-01T19:24:59.000000Z

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بصدور حكم بحبس قائد أمني رفيع، عن قضية اختلاس أموال في محافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات النجف حكمت بالحبس 3 أشهر لقائد شرطة سابق في المحافظة وهو ضابط برتبة عميد اضافة إلى 4 ضباط آخرين بعدما تمت إدانتهم بسرقة أموال تتعلق بتسوية قطع اراضي وزعت على عناصر الشرطة قبل اكثر من 6 سنوات ".

وتابع المصدر، ان "القرار تضمن اعادة المبالغ إلى العناصر الامنيين في شرطة النجف والتي تصل لـ500 مليون دينار عراقي، بعد استيفائها من اموال الضباط المحكوم عليهم".

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