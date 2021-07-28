حبس شرطي وفتح تحقيق بمقتل "الإسباني" في ديالى

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، يوم الاربعاء، عن حبس شرطي قتل أحد هواة رياضة "التفحيط" وفتح تحقيق بالحادث.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حادث مقتل المواطن (مصطفى ستار جبار) في حي التحرير بمدينة بعقوبة اثناء قيادة الدراجة النارية وممارسة رياضة "التفحيط" على الطريق الرئيسي في المنطقة.

واوضح ان "ما حدث امس هو خطأ كبير في استخدام القانون"، مبينا ان "مناشدات وردت من قبل اهالي حي التحرير الى قسم شرطة النجدة والدوريات بوجود عدد من اصحاب الدراجات النارية ذات الاصوات العالية يقودون دراجاتهم بشكل متهور (التفحيط) مما تتسبب بازعاج المواطنين وخطورة على السيارات والمارة".

واضاف ان "دورية من قسم شرطة النجدة توجهت الى مكان تجمع الدراجات وهو الطريق الرئيسي بين دار الضيافة ومستشفى الحياة الاهلي لكن اصحاب الدراجات لم يمتثلوا لأوامر الدورية بإخلاء الطريق وعدم استخدامه لـ(التفحيط)، مما دفع منسوبينا الى تصرف متسرع بإطلاق طلقة نارية في الهواء لغرض اخلاء الطريق الا انها اصابت احد سائقي الدراجات وتم نقله الى المستشفى وبعدها فارق الحياة".

واكد الشمري على "تنفيذ الواجبات بعيداً عن الانفعالات والتسرع وعدم استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المواطنين وتم توقيف المنتسب الذي اطلق النار مع ضابط الدورية"، مضيفا انه "تم تشكيل لجنة مختصة بالحادث والتحقيقات تجري باشرافه شخصياً وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق منسوبنا".

وكان مصدر امني في ديالى، قد افاد مساء يوم امس الثلاثاء، بمقتل الرياضي مصطفى ستار الشهير بـ"الاسباني" على يد منتسب في شرطة نجدة بعقوبة".