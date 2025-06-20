إحباط هروب 4 سجناء أثناء عملية نقلهم في العراق

شفق نيوز/ أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء الجمعة، هروب أربعة سجناء أثناء عملية تسفيرهم من العاصمة بغداد، إلى محافظة ميسان.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "أربعة سجناء وأثناء عملية تسفيرهم من بغداد الى سجن ميسان، وعند وصولهم قرب السجن تمكنو من الهروب".

وأضاف المصدر، أن "قوات الأمن وبعد ملاحقتهم والبحث عنهم، تمكنت من إلقاء القبض عليهم".

إلى ذلك، أكد مصدر أمني آخر، أن إحباط هروب 4 سجناء جرى أمام بوابة سجن العمارة المركزي، حيث حاولوا القفز من العجلة التي جاءت بهم، وتم إحباط عملية هروبهم وادخالهم للسجن بحماية مشددة".