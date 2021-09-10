إحباط هجوم وقتل "إرهابي" قرب جبال "قره جوخ"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الجمعة، بإحباط هجوم وقتل "ارهابي" قرب سلسلة جبال "قره جوخ" في محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا الامنية البطلة تمكنت من احباط محاولة للتعرض على قطعاتنا من جهه سركلان قرب سلسلة جبال قره جوخ، بعد ان تم رصد مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر ارهابية عبر الكاميرات الحرارية تحاول التقرب من مواقع قطعاتنا".

وأضاف، "تم تنفيذ واجب امني وباشراف من امر لواء 51 وقائد فرقة المشاة 14 على هذه المجموعة، وتم قتل احد الارهابيين".

وأشار رسول إلى أن "العملية لازالت مستمرة لملاحقة باقي عناصر المجموعة".