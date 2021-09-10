سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إحباط هجوم وقتل "إرهابي" قرب جبال "قره جوخ"

Category: أمـن

Date: 2021-09-10T15:33:08+0000
إحباط هجوم وقتل "إرهابي" قرب جبال "قره جوخ"

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الجمعة، بإحباط هجوم وقتل "ارهابي" قرب سلسلة جبال "قره جوخ" في محافظة نينوى.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قواتنا الامنية البطلة تمكنت من احباط محاولة للتعرض على قطعاتنا من جهه سركلان قرب سلسلة جبال قره جوخ، بعد ان تم رصد مجموعة مكونة من ثلاثة عناصر ارهابية عبر الكاميرات الحرارية تحاول التقرب من مواقع قطعاتنا".

وأضاف، "تم تنفيذ واجب امني وباشراف من امر لواء 51 وقائد فرقة المشاة 14 على هذه المجموعة، وتم قتل احد الارهابيين".

وأشار رسول إلى أن "العملية لازالت مستمرة لملاحقة باقي عناصر المجموعة".

related

داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

Date: 2020-08-24 20:21:42
داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

Date: 2020-11-13 20:19:05
داعش يشن هجوم جديداً على قوات الأمن ويوقع اصابتين في كركوك

جريحان من الحشد والجيش بصد هجوم لداعش شمالي بغداد

Date: 2021-08-20 07:22:31
جريحان من الحشد والجيش بصد هجوم لداعش شمالي بغداد

مصابون باستهداف مبنى محافظة البصرة بقنبلة وحرق مقار حزبية في بابل

Date: 2019-10-25 20:00:05
مصابون باستهداف مبنى محافظة البصرة بقنبلة وحرق مقار حزبية في بابل

هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

Date: 2020-08-05 21:14:38
هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين عراقيين في صلاح الدين

هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

Date: 2020-02-29 09:40:46
هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

18 ضربة جوية دولية تستهدف اوكاراً "ارهابية" في نينوى

Date: 2021-03-23 07:15:27
18 ضربة جوية دولية تستهدف اوكاراً "ارهابية" في نينوى

الاعلام الامني يكشف تفاصيل هجوم مسلح على رتل أمني

Date: 2020-02-10 21:14:21
الاعلام الامني يكشف تفاصيل هجوم مسلح على رتل أمني