إحباط هجوم مسيّر لـ"منشأة حيوية" بين كركوك- السليمانية

شفق نيوز- بغداد

أسقطت القوات الأمنية العراقية، مساء الخميس، طائرة مسيّرة كانت تحاول استهداف إحدى المنشآت الحيوية في المنطقة الفاصلة بين محافظتي كركوك والسليمانية.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن في بيان، إن القوات الأمنية تمكنت عند الساعة العاشرة وعشر دقائق مساءً من إسقاط طائرة مسيّرة كانت تنوي استهداف منشأة حيوية بين كركوك والسليمانية، مبيناً أن المفارز المختصة تعاملت مع الطائرة بعد إسقاطها من دون وقوع أضرار أو إصابات.