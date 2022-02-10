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إحباط هجوم لداعش وقتل 4 من عناصره في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-02-10T09:18:11+0000
إحباط هجوم لداعش وقتل 4 من عناصره في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإحباط هجوم لتنظيم داعش وقتل ٤ من عناصره، يوم الخميس، في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الجيش في اللواء الثاني -الفوح الثالث التابع للفرقة الاولى- رصدت تحركا لمجموعة من عناصر داعش قرب سد العظيم (٦٥ كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف أن قوات الجيش طاردت المجموعة واشتبكت معها بإسناد طيران الجيش، وتمكنت من قتل ما لا يقل عن ٤ عناصر من داعش وإجبار الباقين على الفرار".

وأشار المصدر إلى أن "عناصر داعش حاولت استهداف القطعات الأمنية، وتم احباط الهجوم قبل وقوعه".

وتشهد مناطق شمال غرب ديالى المحاذية لصلاح الدين هجمات متكررة بسبب الفراغات الأمنية الشاسعة وقلة التواجد الأمني.

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