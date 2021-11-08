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إحباط هجوم لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-11-08T04:49:32+0000
إحباط هجوم لداعش في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاثنين، بإحباط هجوم لداعش في اطراف ناحية العظيم شمالي ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان مجموعة من داعش تتكون من 8 عناصر تعرضت في ساعة متقدمة من ليلة أمس الأحد لنقاط امنية تابعة للواء الثاني – الفرقة الخامسة من الجيش العراقي في منطقة "نجانة" وردت عليها عناصر الجيش واشتبكت معها واجبرتها على الفرار.

واضاف المصدر؛ ان الهجوم اسفر عن اصابة جندي بجروح بسيطة وقتل واصابة عدد من عناصر داعش لم تحصى أعدادهم بدقة. 

وتتعرض مناطق اطراف العظيم لهجمات مستمرة تنطلق من الأراضي الشاغرة في حدود صلاح الدين والتي تحوي بؤر وأوكار داعش.

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