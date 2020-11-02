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إحباط هجوم لداعش على "مرابطة" للحشد العشائري

Category: أمـن

Date: 2020-11-02T16:41:09+0000
إحباط هجوم لداعش على "مرابطة" للحشد العشائري

شفق نيوز/ أحبطت القوات العراقية، يوم الاثنين، هجوماً مسلحاً شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، هجوماً مسلحاً شنه عناصر من تنظيم داعش على نقطة مرابطة".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم استهدف نقطة مرابطة للحشد العشائري في اطراف قرية ام الحنطة في ريف ناحية جلولاء"، مشيرا الى ان الهجوم لم يسفر عن اية إصابات في صفوف القوات العراقية.

وكشف مسؤول في الحشد العشائري في ديالى في وقت سابق من يوم الاثنين عن استكمال خطة متكاملة لتحصين وحماية حدود ديالى من الهجمات والتعرضات التي تشنها عناصر داعش، داعيا عمليات صلاح الدين إلى تطبيق خطة مماثلة لتطهير اخطر واكبر بؤرة لداعش بين حدود ديالى وكركوك وصلاح الدين.

يذكر أن مناطق "شمالي جلولاء" تشهد اضطرابات امنياً منذ أكثر من عامين بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في آب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.


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