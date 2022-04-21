إحباط هجوم على مصفاة نفط عراقية بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن الأمن العراقي استحوذ على طائرات هجومية بدون طيار في محافظة ديالى تنوي استهداف مصفاة للنفط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اعترضت بنجاح

طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه قبل أن يتم إطلاقها".

واضاف المصدر، " يُشتبه أن هذه الطائرات بدون طيار كانت تهدف إلى شن هجوم على احد مصافي النفط عراقية".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية أوقفت سيارتين تحمل لوحات حكومية كانتا تنقل الطائرات بدون طيار IRN-16 في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".