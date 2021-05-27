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إحباط هجوم على التحالف الدولي بالديوانية.. وتدمير أهداف لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T16:20:20+0000
إحباط هجوم على التحالف الدولي بالديوانية.. وتدمير أهداف لداعش في ديالى

شفق نيوز/ فككت قوة أمنية، يوم الخميس، عبوة ناسفة وضعت لاستهداف أرتال التحالف الدولي في الديوانية، فيما دمر الجيش العراقي أهدافا لعناصر داعش في ديالى.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الرابط بين الديوانية ومدينة الحلة"، لافتا إلى أن "المعلومات تشير إلى أن العبوة كانت تستهدف أرتال دعم لوجستي".

إلى ذلك، أعلنت الفرقة الخامسة من الجيش العراقي، يوم الخميس، تفجير عبوتين ناسفتين، وضبط مخزن كبير للمواد الحربية والمتفجرات والمؤن والمواد اللوجستية.

وذكر مصدر في الفرقة، لوكالة شفق نيوز، أن "اللواء 74 وبإشراف آمره العقيد الركن (حسام الدين جبار مهاوي) نفذ عملية مداهمة وتفتيش بساتين منطقة الحمندلية (6كم شمال المقدادية) شمال شرقي ديالى، واسفرت العملية عن تفجير عبوتين ناسفتين موقعياً من قبل مفرزة المعالجة".

وأضاف المصدر، أن "العملية أسفرت أيضا عن العثور على مضافة عبارة عن منزل مهدوم يحتوي على أدوات مطبخ وملابس وأربع طلقات وأرزاق طرية ومضخة ماء وأربع قداحات تفجير".

وأشار إلى أن "قوات الجيش عثرت أيضا في المخزن على عشر نضائد تفجير، وثمانية ضروف فارغة لعتاد M16 وخمس براميل ماء وثلاثة مصابيح يدوية، وأربع حافظات ماء (ترمز) ومولدة صغيرة سعه٣ أمبير، وشبكات غش وثلاث حقائب ظهر، جميعها دمرت بالكامل".

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