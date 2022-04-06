إحباط هجوم عشائري مسلح استهدف مدرسة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، عن إحباط هجوم عشائري على احدى مدارس القضاء.

وقال حيدر غالب، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة خارجة عن القانون لها خلافات عشائرية مع طرف آخر حاولت اقتحام مدرسة الشهيد ضياء احمد طه المختلطة بإحدى قرى قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار بالاسلحة النارية المتوسطة والبيضاء، للاشتباك معه داخل المدرسة".

وأضاف، أن "سرعة الاستجابة الأمنية لإدارة المدرسة التي طالبت بالتدخل العاجل، ساهمت بتطويق المدرسة من قبل الاجهزة الامنية والبدء بملاحقة الجماعة الخارجة عن القانون واعتقال 3 من افرادها، وملاحقة افراد الجماعة الآخرين الذين هربوا لجهة مجهولة".

وأكد غالب، أن "القوات الامنية لن تقف مكتوفة الأيدي ضد الجماعات التي تحاول بث الرعب في المدينة وخاصة بين افراد المؤسسة التربوية"، مشدداَ على "فرض هيبة الدولة ضدهم من خلال اعتقالهم واحالتهم للجهات المختصة لينالوا حزاءهم العادل".

وأمس الثلاثاء، أعلنت شرطة ذي قار، القبض على طالب المدرسة الذي اطلق النار على مبنى مدرسة بناحية اور اثر مشاجرة مع مدرس، وذلك في ثاتني حادث شهدته المحافظة خلاال يومين، إذ شن طالب في المرحلة المتوسطة وشقيقه، (يوم الاثنين، هجوماً مسلحاً على مدرسته وأحد المدرسين شمالي المحافظة.