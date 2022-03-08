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إحباط هجوم عشائري كاد يتسبب بإحراق منازل وسيارات شمالي الموصل

Category: أمـن

Date: 2022-03-08T10:36:18+0000
إحباط هجوم عشائري كاد يتسبب بإحراق منازل وسيارات شمالي الموصل

شفق نيوز/ أحبطت القوات الأمنية، يوم الثلاثاء، هجوما عشائرياً في ناحية "وانة" التابع لقضاء تلكيف شمالي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الامنية احبطت قبل قليل محاولة لهجوم عشيرة القتلى بالنزاع العشائري الذي اندلع أمس في ناحية وانة حيث كان يحاول ذوو القتلى احراق منازل وسيارات ذوي الجُناة.

وأضاف أن المتسببين بالمشكلة يوم امس قاموا بتسليم أنفسهم الى الأجهزة الامنية مع تدخل شيوخ عشائر ناحية وانه من اجل تهدئة الأمور وعدم انفلاتها.

وكان مصدر امني بمحافظة نينوى قد افاد أمس الاثنين، بمقتل واصابة 4 مدنيين في نزاع عشائري شمالي الموصل.

وقال المصدر إن مدنيين اثنين قتلا واصيب اثنين اخرين بجروح خطيرة جراء نزاع عشائري اندلع في احدى القرى التابعة لناحية وانة بقضاء تلكيف الواقع شمال مدينة الموصل.

وأضاف المصدر؛ أن النزاع اندلع بسبب دخول قطيع من الاغنام الى احد الحقول الزراعية، مشيرا إلى أن قوى الامن اعتقلت عدد من المتهمين من بينهم قتلة الضحايا.

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