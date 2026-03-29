إحباط هجوم صاروخي وضبط منصات الاطلاق في كركوك.. صور

شفق نيوز- كركوك

عثرت القوات الأمنية في محافظة كركوك، يوم الأحد، على 4 صواريخ حديثة ومنصات إطلاق وسط المدينة، كانت مهيّأة لاستهداف مقر أمني.

وقال بيان للفرقة 11 في كركوك، ورد وكالة شفق نيوز، إن "قوة من استخبارات الفرقة تمكنت، بناءً على معلومات استخباراتية، من العثور على 4 صواريخ من نوع كاتيوشا حديثة مع منصات إطلاقها بالقرب من سيطرة 1 حزيران التابعة لشرطة كركوك".

وأشار البيان إلى أن "العثور على الصواريخ ومنصاتها جاء ضمن حملة للجهد الاستخباري للبحث عن مطلقي الصواريخ على المقار الأمنية"، موضحاً أنها "كانت مهيأة للإطلاق على أحد المقار داخل كركوك، وتم التحفظ عليها وتسليمها للجهات المختصة".