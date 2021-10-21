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إحباط هجوم صاروخي على مطار عراقي

Category: أمـن

Date: 2021-10-21T11:52:05+0000
إحباط هجوم صاروخي على مطار عراقي

شفق نيوز/ أحبطت القوات الامنية العراقية يوم الخميس هجوما بصاروخ معد لاستهداف مطار (حليوة) في شمال غرب قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن جهاز الأمن الوطني أنه بعد ورود معلومات استخباراتية عثر جهاز الأمن الوطني والاستخبارات الداخلية والحشد الشعبي على صاروخ مجهز لاستهداف مطار "الحيلوة" قرب قرية "البو صباح" شمالي مدينة طوزخورماتو.

وفي السياق قال اعلام الحشد في بيان إن قوة من اللواء 52 بالحشد الشعبي فككت ذكل الصاروخ.

وأضاف البيان أن الصاروخ كان موجها الى قطعات اللواء 52 بالحشد الشعبي شرق محافظة صلاح الدين.

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