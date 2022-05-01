سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إحباط هجوم صاروخي جديد بالانطلاق من سهل نينوى

Category: أمـن

Date: 2022-05-01T19:37:33+0000
إحباط هجوم صاروخي جديد بالانطلاق من سهل نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بضبط منصات صواريخ معدة للإستهداف في سهل نينوى، وذلك بعد نحو ساعة من استهداف لمصفاة نفطية في قضاء خبات في أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية انطلقت بعد حادثة إطلاق الصواريخ صوب خبات للبحث عن منصات الاطلاق، وعثرت على منصة ثانية محشوة بثلاثة صواريخ بالقرب من منطقة الفاضلية في ناحية بعشيقة في سهل نينوى.

وأضاف أن الصواريخ كانت معدة للاستهداف موقعين، إما معسكر زيلكان للقوات التركية، أو قضاء خبات ايضاً.

وافاد مصدر يعمل في مصفاة للنفط في قضاء خبات في أربيل، عن تعرض خزان نفطي لاستهداف بعدة صواريخ خلال القصف الذي استهدف القضاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصواريخ سقطت في خزان بالمحطة السادسة من المصفاة، لكن الفرق الخاصة احتوت الحريق الناتج عن القصف على الفور.

وأضاف أن الحادث تسبب بإصابة شخص بجروح طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان، سقوط ستة صواريخ على حدود قضاء خبات في محافظة أربيل، والمطل على محافظة نينوى.

وأضاف، "حسب المعلومات فقد تم إطلاق الصواريخ من حدود قضاء برطلة في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى".

وفي السادس من نيسان المنصرم سقطت عدة صواريخ كاتيوشا قرب مصفى كوروكوسك التابع لشركة كار، في قضاء خبات غرب لمحافظة اربيل، من دون التسبب بأضرار.

related

الإعلام الأمني: إصابة جندي عراقي بقصف الخضراء وسقوط صواريخ على شقق سكنية

Date: 2020-12-20 19:34:55
الإعلام الأمني: إصابة جندي عراقي بقصف الخضراء وسقوط صواريخ على شقق سكنية

مصدر أمني: قصف "زليكان" استهدف ايضا محيط لواء للبيشمركة وشركة نفطية نرويجية

Date: 2022-03-29 21:44:28
مصدر أمني: قصف "زليكان" استهدف ايضا محيط لواء للبيشمركة وشركة نفطية نرويجية

السلطات العراقية تشرع في التفتيش والتحقيق باستهداف "عين الأسد" بالصواريخ.. صور

Date: 2022-01-05 18:05:46
السلطات العراقية تشرع في التفتيش والتحقيق باستهداف "عين الأسد" بالصواريخ.. صور

دوي صفارات الإنذار داخل قاعدة عين الأسد بالتزامن مع قصف بغداد

Date: 2021-06-05 23:39:29
دوي صفارات الإنذار داخل قاعدة عين الأسد بالتزامن مع قصف بغداد

قصف صاروخي يستهدف بلدة في ديالى

Date: 2021-09-26 16:18:21
قصف صاروخي يستهدف بلدة في ديالى

صور.. الإعلام الأمني: قصف صاروخي على مقر أمني وحي سكني في العاصمة بغداد

Date: 2021-07-08 00:58:03
صور.. الإعلام الأمني: قصف صاروخي على مقر أمني وحي سكني في العاصمة بغداد

تحديث.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان للقوات التركية بمحافظة نينوى

Date: 2022-04-24 17:17:46
تحديث.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة زيلكان للقوات التركية بمحافظة نينوى

بيان رسمي يحدد موقع إطلاق الصواريخ على "بلد"

Date: 2021-05-03 17:52:11
بيان رسمي يحدد موقع إطلاق الصواريخ على "بلد"