إحباط هجوم جديد على مركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

افاد مصدر أمني، فجر الجمعة، بأن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة حاولت الاقتراب من محيط مركز الدعم الدبلوماسي التابع للسفارة الأمريكية في مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة المسيّرة رُصدت وهي تتجه نحو المحيط الأمني للمنشأة الدبلوماسية، وجرت معالجتها قبل بلوغها الهدف".

وتأتي الحادثة في سياق تصعيد متواصل يطال المنشآت الأميركية في العراق منذ اندلاع الحرب على إيران، وكانت فصائل شيعية أعلنت تحالفها مع إيران عبر تبني عشرات الهجمات.

وشهد مطار بغداد الدولي خلال الأيام الماضية عدة استهدافات مماثلة.