إحباط هجوم جديد على قاعدة عين الاسد

شفق نيوز/ تمكنت الدفاعات الجوية التابعة لقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، من إسقاط طائرة مسيرة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن الدفاعات الجوية عالجت طائرة مسيرة مجهولة حاولت التقرب من قاعدة عين الأسد الجوية التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار، حيث تمت المعالجة خارج محيط القاعدة.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن نحو خمسة صواريخ استهدفت، قاعدة عين الاسد العسكرية في الانبار، مشيراً إلى تفعيل منظومة السيرام ضمن القاعدة في محاولة لابعاد الصواريخ.

فيما قال شهود عيان من الانبار، إن الصواريخ اطلقت من عجلة نوع كيا في قرية البسطامية، ( 25 كم غربي قضاء هيت)، مرجحين عدم وقوع اي خسائر مادية أو بشرية.

من جانبه قال التحالف الدولي في بيان صدر عقب القصف الصاروخي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المليشيات الخارجة عن القانون اطلقت عند الساعة 6:45 من مساء الاربعاء، خمسة صواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد العراقية".

وأوضح البيان، أن "هذه الصواريخ سقطت على بعد نحو كيلومترين من القاعدة"، واصفاً الامر بأنه "عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضراراً بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء".