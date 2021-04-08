إحباط هجوم بـ24 صاروخاً على قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، إحباط هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنودا أمريكيين في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، شاهدت احدى دوريات لواء المشاة ٢٩ الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة في الساعة ٢٠٠٠ من اليوم الخميس، عجلة نوع (هينو) حمل متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية".

وأضافت أن "الدورية اقتربت منها وقامت بتفتيشها ووجدت بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على ٢٤ صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ".

وأشارت الخلية إلى أن "القوات الأمنية تقوم الان هناك باجراء تحقيقاتها لمعرفة وتشخيص من قام بركن العجلة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".