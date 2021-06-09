إحباط هجوم بعجلة مفخخة في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، إحباط هجوم بسيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية الى مفاصلها في قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، اكدت وجود عجلة مفخخة مخبأة باحد الاوكار في قرية محيريجة بصحراء راوة ، كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ عملية ارهابية بمحافظة الانبار".

وأضافت، "إثر تلك المعلومة، تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وباسناد قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الثامن وتمت مداهمة المخبأ والاستيلاء على العجلة المفخخة".

وأشارت إلى أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بإخراج العجلة وتفجيرها تحت السيطرة دون حادث يذكر".