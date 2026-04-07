إحباط هجوم بطائرتين مسيّرتين في كركوك

أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، أن قطعات من قوات الجيش والشرطة الاتحادية، اعترضت طائرتين مسيّرتين في محافظة كركوك تزامناً مع تصاعد غير مسبوق في حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في بيان، أن القطعات تمكنت في تمام الساعة الـ (09:45) بالتوقيت المحلي من إسقاط المسيرتين، لتباشر على "الفور مفارز الأدلة الجنائية باتخاذ الإجراءات اللازمة في موقع السقوط، لغرض جمع الأدلة ومعاينة الحطام.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع العراقية في وقت سابق من اليوم، أن قطاعات الدفاع الجوي أحبطت هجوماً بطائرة مسيرة "مجهولة" الهوية، حاولت استهداف منظومة الرادار داخل معسكر "الشهيد" العميد قوات خاصة الركن (وضاح) ضمن قاعدة "عين الأسد" الجوية العراقية في محافظة الأنبار.