إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة التنف العسكرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإحباط هجوم بطائرات مسيرة حاول استهدف قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأميركية تمكنت من اسقاط 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة التنف.

وأوضح المصدر، أن طائرة مسيرة واحدة هاجمت قاعدة التنف وتمكنت القوات من إسقاطها، مشيرا الى أن الطائرتين الاخريتين هاجمتا قاعدة تابعة للتحالف ضمن الحدود الاردنية شرق مخيم الركبان وتمكنت القوات من اسقاطها بعيدا عن القاعدة.

ويأتي هذا بعد ساعات على إعلان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رفضه استهداف القوات الأجنبية في العراق، وتوجيهه الأجهزة الأمنية بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات.

وتعرضت قاعدتي عين الاسد بالانبار وحرير في أربيل لقصف بطائرات مسيرة لأكثر من مرة، تبنته فصائل مسلحة أطلقت على نفسها اسم "المقاومة الاسلامية في العراق".

و"التنف" قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي أنشئ في عام 2014 بهدف مواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتقع عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني، في محافظة حمص السورية.