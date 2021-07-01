إحباط هجوم بسيارة مفخخة في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي بإحباط هجوم بسيارة مفخخة، يوم الخميس، في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية من شرطة أبي الخصيب عثرت على عجلة مفخخة ومحملة بالمتفجرات من نوع بيك آب بالقرب من علوة حمدان".

وأشار إلى أنه "تمت السيطرة عليها وتفكيكها دون حادث يذكر".

والبصرة من المحافظات الآمنة نسبياً ونادراً ما تشهد تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تحذيرات متكررة من احتمال تصاعد التوترات الأمنية في البلاد واحتمال شن هجمات مع قرب الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.