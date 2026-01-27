إحباط هجوم انتحاري في الأنبار (تحديث)

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن الوطني في مدينة الرمادي مركز المحافظة، أحبطت هجوماً إرهابياً بعد تفكيك حزام ناسف كان بحوزة انتحاري داخل مطعم "هيوا الكوردي" في منطقة الخمسة كيلو.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن معلومات استخبارية دقيقة قادت إلى تنفيذ عملية سريعة ومحكمة، أسفرت عن السيطرة على الموقف وتفكيك الحزام الناسف دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ووفق المصدر، فإن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا في محيط الموقع، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهات التي تقف خلفه، مؤكدا أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر حالياً.

وأشار إلى أنه تم استدراج الإرهابي من خلال المصادر ونصب له كمين محكم والقبض عليه دون أي حادث يذكر والموقف تحت السيطرة.