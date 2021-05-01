إحباط هجومين لداعش على الحشد والجيش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بإحباط هجومين استهدفا القوات الأمنية والحشد الشعبي في ناحيتين بالمحافظة، فيما القت الاستخبارات العسكرية القبض على المكلف بجمع المعلومات لداعش غربي الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجموا نقطة مرابطة للحشد الشعبي في منطقة كباشي في اطراف ناحية السعدية، ورد عليهم الحشد واجبرهم على الفرار دون أي خسائر أو إصابات تذكر.

وفي حادث آخر، أفاد المصدر نفسه، بأن عناصر داعش هاجموا نقطة أمنية للفوج الاول في لواء المغاوير التابع لقيادة عمليات ديالى في ناحية بهرز، مشيرا الى ان قوات الفوج تصدت لهم وأحبطت الهجوم دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.

وتشهد ديالى تعرضات وهجمات ليلية شبه يومية يطلق عليها تنظيم داعش "غزوات رمضان" وخلفت عددا من الضحايا والجرحى بين صفوف المدنيين والقوات الامنية.

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلقاء القبض على احد عناصر الخلايا النائمة والمكلف بجمع المعلومات الامنية للدواعش.

واشارت الى ان المعتقل ورد اسمه في "بودرة" رواتب داعش، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

وبينت أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ولواء المشاة الالي ٣٠، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة، اعتقلته في قرية البو حردان بقضاء القائم في الانبار.