إحباط نشاط شبكة مخدرات تضم 17 متهماً في ذي قار (فيديو)

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت مديرية شؤون مخدرات ذي قار جنوبي العراق، عن تنفيذ "ضربة أمنية نوعية" تمكنت خلالها من الإطاحة بالمتهمين الخمسة المتبقين من أفراد شبكة إجرامية متورطة بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بعد عمليات تعقب ورصد استخباري مكثفة استمرت لفترة من الزمن.

وبذلك ارتفع عدد أفراد الشبكة الذين ألقي القبض عليهم إلى 17 متهماً، بعد أن كانت مفارز المديرية قد تمكنت في وقت سابق من إلقاء القبض على 12 متهماً ضمن العملية ذاتها، في إطار خطة أمنية استهدفت تفكيك الشبكة بالكامل.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية أسفرت عن ضبط ما مجموعه 3 كغم من مادة الكرستال المخدرة كانت بحوزة أفراد الشبكة بقصد الترويج والاتجار.

وأكدت المديرية أن هذه العمليات تأتي ضمن نهج أمني متواصل لملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وعدم منحهم أي مساحة للتحرك، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من يحاول العبث بأمن المجتمع واستهداف فئة الشباب بهذه الآفة الخطيرة.

وأشارت إلى أنه تم إحالة المتهمين جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون.