إحباط مخطط لمهاجمة قوات الأمن بين ديالى وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مدير ناحية بهرز في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، باحباط مخطط لمهاجمة قوات الجيش من قبل مسلحين ينتحلون صفة امنية.

وقال نزار اللهيبي لوكالة شفق نيوز، ان قوة خاصة تمكنت من اعتقال 3 أشخاص عند نقطة تفتيش109الفاصلة بين بغداد وجنوب ديالى في اطراف ناحية بهرز وبحوزتهم هويات تنتحل صفة امنية ويحملون أسلحة ورايات لداعش داخل عجلة تقلهم.

وأضاف ان قوات الأمن اقتادتهم إلى أحد المراكز الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيرا إلى إحباط مخطط لاستهداف نقاط الجيش في اطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة.

واكد ان الموضوع قيد التحقيقات الأمنية فيما عززت قوات الأمن إجراءاتها الاحترافية بين جنوب ديالى واطراف بغداد.