إحباط مخطط لداعش للقيام بعمل إرهابي في رمضان المقبل بالأنبار

شفق نيوز/ كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الأحد، عن إحباط مخطط لتنظيم داعش يستهدف إحدى المدن في محافظة الأنبار، يجري تنفيذه خلال شهر رمضان المقبل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة، أشارت لتوجه عدداً من عناصر داعش وبالتنسيق مع الخلايا النائمة في المدن، لتهريب عناصرهم من صحراء الجزيرة شمال قضاء القائم إلى صحراء الشامية جنوب القضاء وتحديداً المناطق التي تقع على ضفاف نهر الفرات من الجهة الشمالية للقائم، باستخدام الزوارق والدراجات النارية.

وأضافت أنه على اثر ذلك وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وقوة من الفوج الأول لواء المشاة الآلي 30 نحو الأهداف المحددة لها.

وأكدت الاستخبارات أن المفارز استولت استولت على 6 زوارق ودراجة نارية كانت معدة لتسهيل عمليات عبور عناصر داعش.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع، عن العثور على مضافة لعناصر داعش في قضاء الرطبة غربي الانبار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار وبعد البحث والتفتيش والمتابعة المستمرة والتنسيق مع استخبارات الفوجين الأول والثاني لواء المشاة الأول في الفرقة، من العثور على مضافة تابعة لعناصر داعش.

واوضحت ان المضافة كانت في عمق الصحراء جنوب سد المساد جنوبي قضاء الرطبة، مضيفة أنها تحتوي بداخلها دراجة نارية وعبوات ناسفة وقنابر هاون وصواريخ وأعتدة وأسلحة، حيث تم تدميرها من قبل مفارز المعالجة في الفرقة.