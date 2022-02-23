إحباط مخطط لخلية نائمة يضرب الأمن في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في ديالى، يوم الاربعاء، بضبط كدس للاعتدة والمتفجرات تابع لخلية نائمة تخطط لتنفيذ هجمات وإرباك الوضع الامني في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة نفذت عملية مباغتة لتمشيط ستة بساتين متجاورة في حوض الحديد (10كم شمال غرب بعقوبة)، والتي كانت تعد احد معاقل تنظيم القاعدة بعد 2006 لتعقب اهداف للاستخبارات".

وبين انه "اثناء عملية التفتيش تم ضبط كدس للاعتدة والمتفجرات مخفية تحت الأرض، تابع لخلية نائمة تحاول اثارة الاوضاع الامنية".

وتشهد محافظة ديالى أوضاعاُ أمنية مضطربة تصاعدت وتيرتها خلال العام الماضي حيث استهداف عناصر تنظيم داعش المدنيين والقوات الامنية بعمليات قنص وهجمات مسلحة وتفجيرات راح ضحيتها العشرات.