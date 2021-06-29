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إحباط مخطط لتفجير أبراج الكهرباء في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-06-29T16:27:01+0000
إحباط مخطط لتفجير أبراج الكهرباء في ديالى

شفق نيوز/ أحبطت شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، مخططاً لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات استخبارية دقيقة مكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع شرطة جلولاء، من احباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة حلوان وسيد جابر التابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين.

وبينت أن القوات الأمنية ضبطت عبوات ناسفة كانت قريبة من الابراج وضعتها عناصر "إرهابية" بهدف الإضرار بالمنظومة الكهربائية، مشيرة إلى أن قسم مكافحة المتفجرات في شرطة ديالى تمكن من معالجتها دون حادث يذكر.

وشهدت الآونة الأخيرة عمليات متتالية لتفجير لأبراج نقل الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات العراقية.

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