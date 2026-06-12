إحباط مخطط "بعثي" لاغتيال رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي وعدداً من الضباط (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، عن إحباط مخطط "بعثي" لاغتيال رئيس الجهاز، والناطق الرسمي للجهاز، ومدير أمن بغداد، وعدداً من الضباط.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز في بغداد تمكنت من "إحباط مخطط إجرامي خطير كانت تقف وراءه خلية مرتبطة بما يسمى (التجمع الوطني العراقي للتحرير والتغيير)، إحدى واجهات حزب البعث المحظور، بعد جهد استخباري شمل الرصد والمتابعة والاختراق".

وبين أن "التحقيقات والاستنطاقات كشفت أن عناصر الخلية تجاوزوا مرحلة التحريض والتهديد، لينتقلوا إلى مرحلة التكليف وتحديد الأهداف وتجهيز الأسلحة للتنفيذ، تمهيداً للشروع في تنفيذ عمليات اغتيال كانت تستهدف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري، والناطق الرسمي للجهاز، ومدير أمن بغداد، وعدداً من الضباط".

وأكد أنه "بجهد استباقي واستناداً إلى موافقات قضائية، تمكنت مفارز الجهاز من كشف المخطط وتعقب عناصره والإطاحة بالمتورطين وضبط الأدلة والمضبوطات المرتبطة بالقضية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ".

وأشار الجهاز إلى أنه سيتضمن التقرير المعروض جانباً من اعترافات المتورطين، وآلية التكليف، ومراحل التخطيط التي سبقت إحباط المخطط.